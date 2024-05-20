Творог с 5% жирности местного производство стал самым популярным в Крыму

Творог с 5% жирности стал самым востребованным среди молочной продукции в Крыму. Главный технолог одного из крымских молочных предприятий, Лариса Шаповалова, поделилась в эфире радио Спутник в Крыму, что несмотря на сотрудничество с новыми регионами РФ, основная часть творога производится из местного крымского молока, ценящегося за уникальные вкусовые качества.