"Китайский Нострадамус" предрёк тяжёлые события в 2027 году. США будет хуже всего

Китайско-канадский историк, философ и педагог Цзян Сюэцинь представил тревожный прогноз на 2027 год. По его оценке, Соединённые Штаты могут столкнуться одновременно с внешним военным конфликтом, экономическим спадом и серьёзным внутренним кризисом.
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Тов. Цзян Сюэцинь! Неужели несколько штатов в сша получат независимость?!...
Уж сколько США хоронят С детства слышу о загнивании Америки (мне 74 года ) А ничего,процветают и живут и весьма неплохо. И это предсказание чистая ерундистика.