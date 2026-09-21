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Царьград

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"Китайский Нострадамус" предрёк тяжёлые события в 2027 году. США будет хуже всего

"Китайский Нострадамус" предрёк тяжёлые события в 2027 году. США будет хуже всего

Китайско-канадский историк, философ и педагог Цзян Сюэцинь представил тревожный прогноз на 2027 год. По его оценке, Соединённые Штаты могут столкнуться одновременно с внешним военным конфликтом, экономическим спадом и серьёзным внутренним кризисом.

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