"Китайский Нострадамус" предрёк тяжёлые события в 2027 году. США будет хуже всего

Китайско-канадский историк, философ и педагог Цзян Сюэцинь представил тревожный прогноз на 2027 год. По его оценке, Соединённые Штаты могут столкнуться одновременно с внешним военным конфликтом, экономическим спадом и серьёзным внутренним кризисом.