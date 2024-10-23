Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это американец Джей Клоуз. Родился в Америке, жил и работал в Европе и Австралии, а в 90-ых перебрался в Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Я был удивлен, когда пожил с русскими. Вы не понимаете, что это за люди и чему они меня научили". Американец о жизни в России
- "Вы хоть осознаёте, что такое Россия? Здесь здания, старше чем вся Америка". Почему семья из США переехала к нам
- «Такое даже самый упоротый русофоб на голову не натянет». Зеленский превзошел сам себя
Свежие комментарии