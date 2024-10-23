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СССР-Россия

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"Я был удивлен, когда пожил с русскими. Вы не понимаете, что это за люди и чему они меня научили". Американец о жизни в России

"Я был удивлен, когда пожил с русскими. Вы не понимаете, что это за люди и чему они меня научили". Американец о жизни в России

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это американец Джей Клоуз. Родился в Америке, жил и работал в Европе и Австралии, а в 90-ых перебрался в Россию.

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