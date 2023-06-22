Daily Storm

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Командир Перун рассказал, что бойцы ВСУ зарываются в землю при виде российских танков Т-90М

Командир Перун рассказал, что бойцы ВСУ зарываются в землю при виде российских танков Т-90М

Таким образом противник старается укрыться от удара, заявил военныйРоссийские танки Т-90М «Прорыв» обладают настолько серьезной огневой мощью, что украинские военные при виде этих боевых машин «зарываются в землю» в надежде не попасть под удар.

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