Командир Перун рассказал, что бойцы ВСУ зарываются в землю при виде российских танков Т-90М

Таким образом противник старается укрыться от удара, заявил военныйРоссийские танки Т-90М «Прорыв» обладают настолько серьезной огневой мощью, что украинские военные при виде этих боевых машин «зарываются в землю» в надежде не попасть под удар.
Таким образом противник старается укрыться от удара, заявил военныйРоссийские танки Т-90М «Прорыв» обладают настолько серьезной огневой мощью, что украинские военные при виде этих боевых машин «зарываются в землю» в надежде не попасть под удар.
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