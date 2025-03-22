Смертельная ловушка монстра: какая паутина – самая прочная в мире

Global Look Press/Derrick Hamrick/imageBROKER.com Пауки – очень изобретательные охотники. Они мастерски организовывают засады, метко и ловко стреляют паутиной, а порой и сами прыгают на добычу – это пауки-скакуны.
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