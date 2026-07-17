В Боровске ужесточили требования к строительству в историческом центре города

Теперь протяженность фасадов новых зданий в центре Боровска строго ограничена 12 метрами. Ранее допускалось до 20 метров при угловом расположенииОбнародован приказ федерального Минкультуры о внесении изменений в приложения к предыдущему приказу от 2020 года, которым Боровск был включен в перечень исторических поселений федерального значения.
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