В Боровске ужесточили требования к строительству в историческом центре города

Теперь протяженность фасадов новых зданий в центре Боровска строго ограничена 12 метрами. Ранее допускалось до 20 метров при угловом расположенииОбнародован приказ федерального Минкультуры о внесении изменений в приложения к предыдущему приказу от 2020 года, которым Боровск был включен в перечень исторических поселений федерального значения.