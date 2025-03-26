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ООН в стороне: Гибель журналистов из России может остаться без международного расследования

ООН в стороне: Гибель журналистов из России может остаться без международного расследования

Дела военных корреспондентов, погибших на фронтах СВО, не будут расследоваться ООН без мандата.Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не может проводить расследование убийств журналистов из России в зоне СВО без специального мандата.

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