Вячеслав Франк рассказал о развитии медицины и культуры в Барнауле

В частности, ведется подготовка к строительству нового здания поликлиники № 9 В Барнауле строятся и ремонтируются медучреждения, в которые закупается современное оборудование, также особое внимание уделяется домам культуры.
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