В День образования юридической службы МВД России старшеклассники Вологодчины окунулись в «Мир права»

В День празднования 240-й годовщины образования юридической службы МВД России старший юрисконсульт Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте майор внутренней службы Ольга Баракова провела для школьников урок правового просвещения и правовой грамотности.
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