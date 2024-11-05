В Петербурге обсудили проблему участившихся случаев нападений клещей

Причины назвал Андрей Рябоконь Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь рассказал, в рамках Комиссии парламента по экологии он с коллегами пытался разобраться с проблемой участившихся случаев нападений клещей на жителей нашего города.