Под Смоленском многодетной матери разбили машину и отказываются возместить ущерб

Обращение от смолянки с просьбой о помощи пришло в "РП" 21 июля, в День многодетных семей. Алла Владимировна Поляковская из Велижа - мать троих детей, которых она после развода воспитывает самостоятельно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии