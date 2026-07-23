Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском многодетной матери разбили машину и отказываются возместить ущерб

Под Смоленском многодетной матери разбили машину и отказываются возместить ущерб

Обращение от смолянки с просьбой о помощи пришло в "РП" 21 июля, в День многодетных семей. Алла Владимировна Поляковская из Велижа - мать троих детей, которых она после развода воспитывает самостоятельно.

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