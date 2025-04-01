В Арктике провели уникальную операцию по ротации российских ученых-полярников

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) успешно завершил уникальную операцию по доставке полярников на дрейфующую станцию «Северный полюс-42», находящуюся в 500 км от Северного полюса, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии.