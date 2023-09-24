Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Ренат Лайшев: «Хрустальный» не потеряет функциональность – останется как дополнительный каток, тренировочная база при академии»

22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх