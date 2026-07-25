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Один анализ может многое объяснить: зачем женщинам следить за ферритином

Один анализ может многое объяснить: зачем женщинам следить за ферритином

Вы пьёте кофе литрами, чтобы просто дожить до обеда? Волосы остаются на расчёске, кожа стала сероватой, а голова кружится, когда резко встаёте с дивана? Терапевт пожимает плечами: «Гемоглобин в норме, отдыхайте».

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