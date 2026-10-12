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Настроение ТВ

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Ролан Быков: артист с неудержимой любовью к жизни

Ролан Быков: артист с неудержимой любовью к жизни

Родители назвали его в честь Ромена Роллана, перепутав имя и фамилию писателя. А когда выходили из роддома, на улице увидели оркестр.

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