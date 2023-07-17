Новости, события, факты

146 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina Bobryasheva
    Ты свой дебилизм подростковый тоже полечи! Гармоны играют? Меньше прыгай, больше образованием занимайся......! Не нар...Знакомые о Пригож...
  • Надежда
    Не, ну, а чё, "слуги" в зРаде теперь в перерывчик между дебатами могут легально курнуть и... полетел... бык...))🤪Украина — «Новая ...
  • Юлия Жукова (Larisa)
    Кедми (Израйль) больше думает о России, нежели некоторые чиновники):  Думайте люди, Думайте!"Важный элемент э...

Зерновая сделка: и вновь продолжается вой

Зерновая сделка: и вновь продолжается вой

▪Но сердцу в груди не очень-то и тревожно. Надоело, наверное. Тем более, велики шансы завтра всё узнать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
НЕТ уже больше &quot;зерновой сделки&quot;... осточертела уже!! Вроде у нас нет больше никаких других,более значимых проблем, только эта&quot;сделка&quot;. ПОШЛА ОНА Эрдогану в жилет!!
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Да как отгружали на Украине  зерно на суда и перевозили в ЕС, так и будут дальше продолжать делать. Россия же не террорист и не будет подрывать гражданские суда с зерном.  Это Украина бы подрывала российские суда. А Россия - не будет это делать.
Ответить
5 час.
essa5mailru Конкин
Как вы легковерны ребята! Нас ждет очередное - Нас обманули! Грабли это наше ВСЕ!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх