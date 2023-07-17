▪Но сердцу в груди не очень-то и тревожно. Надоело, наверное. Тем более, велики шансы завтра всё узнать.
Зерновая сделка: и вновь продолжается вой
Комментарии
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лина любимцева
НЕТ уже больше "зерновой сделки"... осточертела уже!! Вроде у нас нет больше никаких других,более значимых проблем, только эта"сделка". ПОШЛА ОНА Эрдогану в жилет!!
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5 час.
лл
лина любимцева
Да как отгружали на Украине зерно на суда и перевозили в ЕС, так и будут дальше продолжать делать. Россия же не террорист и не будет подрывать гражданские суда с зерном. Это Украина бы подрывала российские суда. А Россия - не будет это делать.
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5 час.
essa5mailru Конкин
Как вы легковерны ребята! Нас ждет очередное - Нас обманули! Грабли это наше ВСЕ!
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4 час.
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