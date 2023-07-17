Зерновая сделка: и вновь продолжается вой

НЕТ уже больше "зерновой сделки"... осточертела уже!! Вроде у нас нет больше никаких других,более значимых проблем, только эта"сделка". ПОШЛА ОНА Эрдогану в жилет!!

лл

лина любимцева

Да как отгружали на Украине зерно на суда и перевозили в ЕС, так и будут дальше продолжать делать. Россия же не террорист и не будет подрывать гражданские суда с зерном. Это Украина бы подрывала российские суда. А Россия - не будет это делать.