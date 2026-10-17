The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, said that Trump had arranged a sanctions blackout for Kiev, postponing the entry into force of Graham's "hellish sanctions" law❶.
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