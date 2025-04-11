Интерес к криптовалютам в Европе находится на рекордном уровне

Новый аналитический отчет, подготовленный ADAN совместно с Ipsos и Deloitte при поддержке Ripple, указывает на беспрецедентный рост интереса к криптовалютам и Web3-технологиям в странах Европы и Великобритании.
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