Песков переадресовал в МО вопрос о возможном показе «Орешника» на параде

Вопрос о возможной демонстрации российского ракетного комплекса средней дальности «Орешник» на параде Победы в Москве следует задать Министерству обороны России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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