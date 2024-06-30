ВМС Британии сообщили об инциденте с судном в Красном море у Йемена

ВМС Британии заявили о «подозрительном сближении» с судном в Красном море у берегов Йемена. Информация появилась на странице управления морских торговых операций Великобритании при ВМС (UKMTO) в социальной сети X.
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