12 апреля - День космонавтики

12 апреля наша страна отмечает День космонавтики!Космическая тема всегда была интересна для детей. Сильные и смелые люди - космонавты, загадочность планет, возможность жизни других цивилизаций на этих планетах волнуют и увлекают подрастающее поколение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии