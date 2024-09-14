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Царьград

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Издательства объяснили причины подорожания книг на форуме в Новосибирске

Издательства объяснили причины подорожания книг на форуме в Новосибирске

Книги дорожают из-за инфляции и проблем с импортом. Сильнее всего это ударило по книгам, которые печатают не в России.

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