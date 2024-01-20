Будущим пенсионерам предложили выбирать «правильную зарплату»

Хочешь хорошую пенсию в 50 000 рублей, «умей правильно выбирать зарплату». Так депутат от «Единой России» Светлана Бессараб, между прочим, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, отреагировала на результаты опроса россиян, которые назвали идеальной пенсию примерно в 50 тысяч рублей, пишет Pensnews.