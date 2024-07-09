«Я не по Warhammer, но эту игру очень жду»: до релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 осталось дв...

«Я не по Warhammer, но эту игру очень жду»: до релиза Warhammer 40,000: Space Marine 2 осталось два месяца, а она уже ушла на золотоИздательство Focus Entertainment поделилось приятной новостью для тех, кто ждёт амбициозный боевик Warhammer 40,000: Space Marine 2 от разработчиков из студии Saber Interactive.
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