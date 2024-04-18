Краснов заявил венесуэльскому коллеге об очевидности «украинского следа» в теракте в «Крокус сити холле

Генеральный прокурор России Игорь Краснов на встрече с министром внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Венесуэлы Ремихио Себальосом Ичасо в Каракасе заявил, что в деле о террористическом акте в «Крокус сити холле» украинский след очевиден, – сообщают в четверг, 18 апреля, СМИ.
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