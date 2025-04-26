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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик про 3:2 с «Реалом»: «Барселона» восхитительно билась и отыгралась, горжусь. Требл возможен, но надо продолжать работать»

«Я рад за команду, рад тому, что игроки прекрасно поработали. То, как они бились, как они отыгрались, было совершенно восхитительно.

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