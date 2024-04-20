Минобороны РФ: сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины и 213 украинских беспилотников

Также уничтожено пять управляемых авиационных бомб «Hammer» В течение суток средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины, 213 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили сегодня в Министерстве обороны России Также уничтожено пять управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции.