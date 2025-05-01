Как оптимизировать NoSQL-запросы для MongoDB  Как оптимизировать NoSQL-запросы для MongoDB

Как оптимизировать NoSQL-запросы для MongoDB Общая информация о базах данных и MongoDB Базы данных — это специализированные программы, которые позволяют хранить, организовывать и извлекать большие объемы данных.
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