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Новости экономики России

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Уолл-стрит делает ставку на то, что фунт стерлингов продлит серию побед

Банки с Уолл-стрит делают ставку на то, что фунт стерлингов продлит свою серию побед. В этом году, напомним, британский фунт показывает лучше результаты среди ведущих мировых валют, чему способствуют устойчивая экономика страны и успешно прошедшие выборы.

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