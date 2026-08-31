NYT: военные Израиля призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу

Бывшие чиновники и военные Израиля обвинили власти в этнической чистке.The New York Times сообщает о беспрецедентном обращении к правительству Израиля: более 200 бывших высокопоставленных чиновников, военных и руководителей спецслужб подписали письмо с требованием прекратить насилие еврейских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.