NYT: военные Израиля призвали Нетаньяху прекратить насилие на Западном берегу

Бывшие чиновники и военные Израиля обвинили власти в этнической чистке.The New York Times сообщает о беспрецедентном обращении к правительству Израиля: более 200 бывших высокопоставленных чиновников, военных и руководителей спецслужб подписали письмо с требованием прекратить насилие еврейских поселенцев против палестинцев на Западном берегу.
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