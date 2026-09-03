PONS и FLORK взлетели почти на 300% после листинга на Binance Alpha

2 сентября Binance Alpha расширила свой список токенов, добавив PONS и FLORK, вызывающий резкие колебания цены по обоим токенам и привлекающий значительное внимание трейдеров, ищущих ранний доступ к вновь котируемым активам.
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