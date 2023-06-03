Газета «Культура»

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Умер прототип главного героя французского фильма «1+1»

Умер прототип главного героя французского фильма «1+1»

Бизнесмен Филипп Поццо ди Борго ушел из жизни в 73 года в Марракеше, сообщает «Культуромания». Постановщики ленты «1+1» (Intouchables) Оливье Накаш и Эрик Толедано выразили соболезнование семье покойного, вдохновившего их на создание кинокартины.

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