Какую бредятину мне сейчас прислали. Уж если мы с Владиславом волки, то те, кто пишет пасквили, - жалкие шакалы.
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Какую бредятину мне сейчас прислали. Уж если мы с Владиславом волки, то те, кто пишет пасквили, - жалкие шакалы.