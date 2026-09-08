С 1 октября россияне смогут вносить наличные через чужой банкомат на свой счет по СБП

Вводятся трехуровневые лимиты — 25, 50 и 200 тысяч рублей С 1 октября россияне получат возможность вносить наличные через банкомат одного банка на счет в другом — через Систему быстрых платежей.
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