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В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ безоружных российских пленных

В ООН призвали расследовать сообщения о расстреле ВСУ безоружных российских пленных

Комментируя появившиеся в Интернете кадры массовых расстрелов российских военнослужащих, заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак призвал провести расследование сообщений о нарушениях прав человека и привлечь всех виновных к ответственности.

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