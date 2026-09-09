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Ресторатор Пинский и критик Трапезник подрались на открытии ресторана в Москве

Ресторатор Пинский и критик Трапезник подрались на открытии ресторана в Москве

Илья Трапезник и Антон Пинский © Telegram-канал «Food and the City»/Валерий Шарифулин/ТАСС Ресторатор Антон Пинский и ресторанный критик Илья Трапезник подрались на открытии ресторана Аркадия Новикова «Ваниль» в Москве.

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