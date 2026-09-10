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warontherocks

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What America’s Adversaries and Allies Hope to Gain at the U.N. General Assembly

What America’s Adversaries and Allies Hope to Gain at the U.N. General Assembly

This year’s U.N. General Assembly officially opened on Tuesday, Sept. 8. The annual gathering gives diplomats and leaders a valuable opportunity to press their foreign policy priorities and engage — formally and informally — with both partners and adversaries.

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