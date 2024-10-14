Орловская область поднимает на флаг Сталина и открывает подвалы бомбоубежищ

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». На Орловщине решили покончить с бардаком На Орловщине прошёл разбор полётов последствий объявления первой ракетной опасности в регионе 4 октября.
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