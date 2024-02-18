Idnes: Чехия за 2 года выплатила украинским беженцам пособия на $710 млн

Украинские беженцы, которые прибыли в Чехию после 24 февраля 2022 года, получили гуманитарные пособия на общую сумму 16,33 млрд крон (примерно 710 млн долларов), сообщает издание Idnes со ссылкой на МВД и Минтруда республики .