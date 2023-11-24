Гитлер оказывается просто мальчик по сравнению с Нетаньяху

BK

BORIS KIMELMAN

А то, что 7 октября было сожжено заживо, расчленено и просто расстреляно ХАМАСОМ 1400 израильтян, из которых более половины были малые дети, это вроде как наплевать и растереть?! Стерто с лица земли 4 населенных пункта - это тоже мелочи жизни? Может вам дано свыше определять, какие дети должны жить, а какие нет!!! Это у вас под боком гнойник под названием Палестина, где рождение ребенка понимается однозначно, как рождение убийцы еврея? Вам Украина теперь поперек глотки, а ведь не украинцы 24 февраля прошлого года пришли на российскую землю вас уничтожать, а наоборот! А Израиль с 1948 года ведет непрекращающуюся ни на день борьбу исключительно за свое существование! Вы вообще способны понять, что это такое, ежедневно, ежечасно много лет жить в ожидании ракетных обстрелов, вы знаете, что все жилища в Израиле оборудованы бомбоубежищами, кроме того, они есть на всех улицах городов и поселков?! И еще. Вам известно, что "бедная, несчастная" Палестина существует только благодаря тому, что Израиль полностью обеспечивает её электроэнергией, водой, газом, топливом и медициной, что практически все медучреждения там выстроены Израилем, что ни одна арабская страна не поставляет Палестине НИЧЕГО, кроме денежных пособий, которые распределяют главари ХАМАСа, которые, в первую очередь заботятся о собственном безбедном существовании, выделяя жалкие крохи прочему населению? Заметьте себе, что сейчас весь мир завопил о "геноциде" палестинцев, но, при этом, НИ ОДНА СТРАНА В МИРЕ не согласилась взять к себе их беженцев, в том числе, НИ ОДНО АРАБСКОЕ ГОСУДАРСТВО! Потому что, все прекрасно знают, что за отребье они из себя представляют, недолюди, которые хорошо умеют только одно - уничтожать людей любой другой веры, отличной от их!!! Вот так-то, господа жалостливые!!!