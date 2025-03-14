ЦБ не исключает снижения потребкредитования в 2025 году на 1% или рост на 4%

Центробанк России пересмотрел свой прогноз по необеспеченному потребительскому кредитованию на 2025 год, допустив его снижение до 1% либо незначительный рост до 4%, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии