Навка о танцах на льду: «Наши пары находятся ниже на две ступеньки, чем пары мирового уровня. Нужно полностью переосмыслить подход к постановкам»

Олимпийская чемпионка 2006 года стала гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале. «Я сказала изначально, что в принципе все наши танцевальные пары находятся ниже на ступеньку, – даже, я бы сказала, на две, – чем пары мирового уровня.