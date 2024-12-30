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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Навка о танцах на льду: «Наши пары находятся ниже на две ступеньки, чем пары мирового уровня. Нужно полностью переосмыслить подход к постановкам»

Олимпийская чемпионка 2006 года стала гостем подкаста «Произвольная программа» на Первом канале. «Я сказала изначально, что в принципе все наши танцевальные пары находятся ниже на ступеньку, – даже, я бы сказала, на две, – чем пары мирового уровня.

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