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«Тело не позволяет»: американский хоккеист провёл за «Ак Барс» пять матчей и принял решение завершить карьеру

«Тело не позволяет»: американский хоккеист провёл за «Ак Барс» пять матчей и принял решение завершить карьеру

Кевин Хейз расторг контракт с «Ак Барсом» и сообщил о завершении карьеры вскоре после переезда в Россию.

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