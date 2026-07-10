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Курганский слесарь выиграл в лотерею почти три миллиона рублей

Житель Кургана Илья Пономарев выиграл 2,7 млн рублей в государственной лотерее от «Столото». Счастливый билет он купил незадолго до своего дня рождения, выбрав комбинацию чисел, связанную с важными событиями своей жизни.

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