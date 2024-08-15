Атака Украины на Курскую область поставила власти Соединенных Штатов в неловкое положение. Об этом написал журнал Foreign Policy (FP), который сослался на бывших американских чиновников.
FP: атака Украины на Курскую область поставила власти США в неловкое положение
Комментарии
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Лиза
Серьёзно? Их можно поставить в неловкое положение?
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19 час.
николай лейчинский
Крышку унесло "блохеру" . Речь идет о прямом противостоянии во всех сферах . Америкосы давно , не стесняясь и не оглядываясь , кошмарят весь мир , включая евроколхоз . Это - как состояние души , по другому они не понимают , и не умеют ! А ты трещишь о "неловком положении" ... Проснись , заклинатель !
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17 час.
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