FP: атака Украины на Курскую область поставила власти США в неловкое положение

николай лейчинский

Крышку унесло "блохеру" . Речь идет о прямом противостоянии во всех сферах . Америкосы давно , не стесняясь и не оглядываясь , кошмарят весь мир , включая евроколхоз . Это - как состояние души , по другому они не понимают , и не умеют ! А ты трещишь о "неловком положении" ... Проснись , заклинатель !