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FP: атака Украины на Курскую область поставила власти США в неловкое положение

FP: атака Украины на Курскую область поставила власти США в неловкое положение

Атака Украины на Курскую область поставила власти Соединенных Штатов в неловкое положение. Об этом написал журнал Foreign Policy (FP), который сослался на бывших американских чиновников.

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Комментарии
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Лиза
Серьёзно? Их можно поставить в неловкое положение?
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19 час.
николай лейчинский
Крышку унесло &quot;блохеру&quot; . Речь идет о прямом противостоянии во всех сферах . Америкосы давно , не стесняясь и не оглядываясь , кошмарят весь мир , включая евроколхоз . Это  - как состояние души , по другому они не понимают , и не умеют ! А ты трещишь о &quot;неловком положении&quot; ... Проснись , заклинатель !
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17 час.

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