Царьград Nikolay Gyngazov, Николай/Globallookpress В России необходимо снизить пенсионный возраст до уровня, установленного до пенсионной реформы: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.
В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили
Комментарии
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Александр Гребнев
У кого денег много хотят еще больше вот и давят стариков как в Африке вечно молодые африканцы там пенсии нет у нас тоже так хотят сделать большинство мужчин не доживают до пенсии на кладбище приходишь и ужас берет практически не жили с работы и на погост нельзя так обходится с народом в кабинетах можно и до ста лет просидеть кто поверит простому люду выбираешь видишь депутата и все он пропал на долгие года писать законы но не для народа
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18 час.
Андрей Равдин
Санёк, а ты про знаки препинания что-нибудь слышал? Такого бреда я ещё не видел...
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17 час.
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