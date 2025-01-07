В России предложили вернуть выплаты пенсий как в СССР: В Госдуме оперативно ответили

Александр Гребнев

У кого денег много хотят еще больше вот и давят стариков как в Африке вечно молодые африканцы там пенсии нет у нас тоже так хотят сделать большинство мужчин не доживают до пенсии на кладбище приходишь и ужас берет практически не жили с работы и на погост нельзя так обходится с народом в кабинетах можно и до ста лет просидеть кто поверит простому люду выбираешь видишь депутата и все он пропал на долгие года писать законы но не для народа