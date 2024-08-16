Американское посольство продаёт свои автомобили в Узбекистане за бесценок

В Узбекистане посольство США за бесценок распродаёт свои автомобили, например, пикап RAM 1500 2014 года выпуска, оборудованный 8-цилиндровым атмосферником объёмом 5,7 литра, предлагаются на аукционе со стартовой ценой 3500 долларов.