Американское посольство продаёт свои автомобили в Узбекистане за бесценок

В Узбекистане посольство США за бесценок распродаёт свои автомобили, например, пикап RAM 1500 2014 года выпуска, оборудованный 8-цилиндровым атмосферником объёмом 5,7 литра, предлагаются на аукционе со стартовой ценой 3500 долларов.
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