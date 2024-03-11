Эксперты по безопасности: сенсорный экран в машине может вас убить, а кнопки – нет

Всем уже давно известно, что отправлять тестовые сообщения во время управления машиной опасно. Впрочем, согласно недавнему исследованию, проведенному американской организацией по безопасности дорожного движения (NHTSA), чрезмерно сложные мультимедийные системы с сенсорным управлением не менее ….