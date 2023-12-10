СВО: перспектива ударов в тыл ВСУ

26602 © РИА Новости . Станислав Красильников Ростислав Ищенко Изучая карту проведения СВО, народ периодически задаёт риторический вопрос: почему бы, мол, не ударить во фланг и тыл ВСУ, вновь перейдя границу в Харьковской, Сумской, Черниговской областях и зайдя с территории Белоруссии.
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