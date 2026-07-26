БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Атлантический совет пытается вынудить Колумбию сотрудничать с украинскими нацистами ﻿

Атлантический совет пытается вынудить Колумбию сотрудничать с украинскими нацистами ﻿

Владимир ДРУЖИНИН   Иностранные наёмники – существенный элемент усиления украинской армии для продолжения боевых действий против России.

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